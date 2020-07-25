Народный артист РФСФР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от грядущего матча петербуржцев в финале Кубка России против «Химок».

В интервью порталу «Чемпионат» Боярский отметил, что он убежден в победе «Зенита». «Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает», — отметил актер, добавив, что рваться в Европу и получить Кубок — это престиж для подмосковной команды, однако для такого сценария нет моральных оснований.

«Это не та команда, которая имеет право получить Кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и Кубок, и чемпионство», — сказал Боярский, подчеркнув, что у «Зенита» есть тренер, который не допустит промашек по недооценке соперника.

Матч «Зенит» — «Химки» начнется в 17:00, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.