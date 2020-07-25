Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг рассказал о том, какой он видит свою личную жизнь в ближайшие годы.

В интервью норвежскому порталу Adressa Нортуг отметил, что через пять лет он скорее всего остепенится. Спортсмен подчеркнул, что вряд ли будет забирать детей из детского сада, поскольку есть люди, которые будут делать эти вещи за него.

«У меня наверняка будет жена-домохозяйка и двое детей, может быть. Через пять лет. Предполагаю, что так», – сказал Нортуг.

Напомним, Петтер Нортуг завершил карьеру в 2018 году, сейчас норвежцу 34 года. За свою карьеру Нортуг завоевал два золота Олимпийских игр в Ванкувере, выиграл 13 золотых медалей чемпионатов мира по лыжным видам спорта, а также дважды победил в общем зачете Кубка мира.