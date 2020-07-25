Российский тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков сообщил о том, как проходит подготовка у его подопечных — пары Дарья Палюченко/Денис Ходыкин.

Слова Доброскокова приводит портал РИА Новости. «Ребята тренируются в Новогорске, находятся в хорошей форме. В этом году обе программы им поставил Росляков, и короткая, и произвольная будут интересными», — сообщил тренер, отметив, что другие специалисты уже успели посмотреть на программы пары к новому сезону, им понравились новые постановки.

Пока неизвестно, какое музыкальное сопровождение выбрали фигуристы для своих новых постановок.

В прошлом сезоне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин стали серебряными призерами двух этапов серии Гран-при, а также бронзовыми призерами чемпионата России в Красноярске и чемпионата Европы в Граце, Австрия.