Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал позицию по поводу игры форварда Александра Кокорина и его дальнейшей карьеры.

В интервью порталу Sport24 Орлов отметил, что Кокорин подтянул «Сочи» и оказался полезным клубу, однако его судьба в РПЛ неизвестна.

«Я думаю, что он может не вернуться в «Зенит». Потому что скорее всего Азмун и Дзюба остаются в «Зените», есть Малком, к тому же Кокорин хочет большой контракт», — сказал комментатор, подчеркнув, что будущим клубом Кокорина может стать московский «Спартак».

Как заявил Орлов, Кокорин является непредсказуемым для «Зенита» игроком, и речь идет не только о поведении на поле, сколько о том, что происходит за его пределами. «Пойдет ли у него в «Спартаке»? Все зависит от него», — заключил Орлов.