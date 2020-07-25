Российский стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал итоги боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107 в Сочи.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Кокляев отметил, что не ожидал такого исхода в поединке и ставил на победу Емельяненко.

«Во-первых, у него опыта побольше, во-вторых, он — тяж, в-третьих, готовился в легендарном клубе «Ахмат», на ЗОЖе, под присмотром, при поддержке влиятельных людей», — заявил Кокляев, отметив, что Емельяненко — азартный парень и на победе Исмаилова можно было поднять хороший куш.

По мнению Кокляева, Емельяненко не предполагал, что все будет настолько кроваво. «Магомед бил его от души, договорняком там и не пахнет», — заключил Кокляева.

Напомним, Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко в третьем раунде, рефери остановил поединок и присудил победу Исмаилову техническим нокаутом.