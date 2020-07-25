Петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» не смогли открыть счет в первом тайме финального матча Кубка России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Екатеринбург-Арена», на стадионе присутсвует до 3,5 тысяч человек согласно разрешению Роспотребнадзора.

В составе «Зенита» желтой карточкой отметился Сердар Азмун, у «Химок» по «горчичнику» получили Владимир Дядюн и Кирилл Боженов. Главный арбитр встречи — Владимир Москалев, ему помогают Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев.

За первые 45 минут встречи «Зенит» нанес 5 ударов по воротам соперника, из них всего один удар пришелся в створ — его выполнил Малком. Также ударом в штангу отметился Артем Дзюба. «Химки» нанесли три удара по воротам за первый тайм, ни один из них не угодил в створ ворот.