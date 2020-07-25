Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о том, что начала сотрудничать с японским брендом спортивного питания aminoVital.

В своем «Инстаграме» фигуристка заявила, что с 2020 года стала амбассадором японского бренда спортивного питания aminoVITAL. Производством продукции бренда занимается компания Ajinomoto, один из официальных партнеров Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на 2021 год.

«Уже несколько лет я использую эти продукты, так как тренируюсь 6 дней в неделю, и для меня крайне важно быстро и эффективно восстанавливаться», — написала Трусова, подчеркнув, что очень рада долгосрочному и эффективному сотрудничеству.

Напомним, ранее Александра Трусова заключила спонсорский контракт с брендом экипировки Adidas.