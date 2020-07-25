Российский боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров высказал свое мнение о Магомеде Исмаилове и Александре Емельяненко.

На своей странице в «Инстаграме» Тактаров выложил видеоролик, в котором назвал достоинства и недостатки бойцов.

«Главное достоинство Маги, что он провинился меньше, чем его оппонент. У его оппонента рот настолько грязный, что мироздание не хочет иметь таких существ. Просто оно их по заднице бьёт каждый раз», — отметил Тактаров, добавив, что судьба мотает Емельяненко и показывает, чтобы человек за ум взялся.

«Посмотрел возраст Емельяненко, ему 38 или 39 лет, а выглядит на все 50. Думайте, ребята», — добавил Тактаров.

Напомним, Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107, бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом.