Российский нападающий Артем Дзюба открыл счет в матче финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

«Зенит» получил право на одиннадцатиметровый удар, когда на 82-й минуте Евгений Гапон сфолил на Малкоме в штрафной «Химок».

Пенальти на 84-й минуте встречи реализовал Артем Дзюба, переиграв вратаря «Химок» Илью Лантратова, который упал в другой угол.

Игра проходит на стадионе «Екатеринбург-Арена», на стадионе присутствует до 3,5 тысяч человек согласно разрешению Роспотребнадзора, обеим командам выделили около тысячи билетов для активных фанатов, остальное выставили в свободную продажу.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей. Прямую трансляцию финального матча Кубка России можно посмотреть здесь.