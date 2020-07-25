Петербургский «Зенит» встретится с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

«Зенит» стал победителем и чемпионата России, и Кубка России в сезоне-2019/20, оформив т.н. «золотой дубль» второй раз в истории клуба. В финальном матче Кубка России «Зенит» с минимальным счетом обыграл подмосковные «Химки».

Согласно регламенту, в игре за Суперкубок России оппонентом «Зенита» станет клуб, занявший второе место в чемпионате России.

«Зенит» и «Локомотив» уже второй год подряд встретятся в матче за Суперкубок страны. В 2019 году победу в этой встрече одержал «Локомотив», игра в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников».

Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене» и откроет сезон-2020/21 в РПЛ.