Московской «Динамо» получило путевку в квалификацию Лиги Европы в сезоне-2020/21 благодаря победе петербургского «Зенита» в Кубке России.

Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» в сезоне-2019/20 и уже имела путевку в еврокубки на момент победы в Кубке России. Победа в Кубке России дает право на выступления в Лиге Европы, однако если выигравшая команда уже обеспечила себе место в еврокубках, то право переходит к команде, которая заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Этим клубом и стал «Динамо».

Впервые с 2015-го года «Динамо» сыграет на европейской арене, тогда команда также выступала в Лиге Европы.

Отметим, сам «Зенит» обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в чемпионате России.