Игроки петербургского «Зенита» разбили крышку Кубка России по футболу во время награждения на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович получил трофей из рук президента Российского Футбольного Союза Александра Дюкова, и совсем скоро после вручения футболисты уронили трофей на землю, стеклянная крышка кубка раскололась на несколько частей. Из-за конфетти не было видно, кто именно из игроков уронил Кубок России.

«Зенит» во второй раз в истории клуба оформил «золотой дубль», выиграв в один сезон и Кубок России, и Российскую Премьер-лигу.

В финале Кубка России подопечные Сергея Семака обыграли подмосковные «Химки». Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Артем Дзюба с пенальти после фола Евгения Гапона на Малкоме.