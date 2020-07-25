Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о финале Кубка России против «Химок», который оказался победным для «сине-бело-голубых».

«Сердце екнуло на последней секунде, когда мяч попал в штангу. У каждой команды может быть один момент за игру», — сказал Семак в прямом эфире «Матч ТВ», отметив, что счет 1:0 очень скользкий и напряжение в матче держалось до конца.

По мнению тренера, «Зенит» должен был забивать раньше, чтобы не устраивать валидольную концовку.

«Тяжелая, трудовая, абсолютно заслуженная победа. И на такой ноте мы заканчиваем этот сезон», — сказал Семак, подчеркнув, что команда не завоевывала «золотой дубль» десять лет.

Также тренер подчеркнул, что Кубок России — это турнир характера и каждая команда имеет шанс на победу.