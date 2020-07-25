В сети появились фотографии разбитого Кубка России по футболу: трофей не удержал в руках на награждении капитан «Зенита», защитник Бранислав Иванович.

Фотографии момента появились в официальном «Твиттере» сине-бело-голубых:

Отметим, стеклянная крышка Кубка разбилась на несколько частей, в то время как основа трофея осталась целой. После инцидента игроки «Зенита» собрали осколки и продолжили фотографироваться с завоеванным кубком.

В финале Кубка России «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Химки», гол с пенальти забил Дзюба.

Напомним, во второй раз в истории клуба «Зенит» оформил золотой дубль, выиграв в один сезон и чемпионат России по футболу. Последний раз такое происходило 10 лет назад, в сезоне-2010, когда командой руководил итальянец Лучано Спалетти.