Российский футбольный тренер Андрей Талалаев покинул пост главного тренера самарского клуба «Крылья Советов».
Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Талалев ушел из команды в связи с тем, что возглавит другой клуб и известил об этом руководство. Какой именно клуб возглавит Талалаев, пока неизвестно, СМИ сообщают о вариантах с «Ахматом», «Уралом» и «Арсеналом».
«Крыльями» пока будут руководить Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус. Команда будет готовиться к новому сезону в ФНЛ по прежнему графику — на базе «Кратово» в Раменском.
В комментарии для сайта клуба Талалаев отметил, что не жалеет о решении возглавить «Крылья Советов» за 6 туров до конца сезона в РПЛ. «Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное», — отметил специалист, пожелав удачи «Крыльям Советов» в ФНЛ.
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