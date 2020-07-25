Российский футбольный тренер Андрей Талалаев покинул пост главного тренера самарского клуба «Крылья Советов».

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Талалев ушел из команды в связи с тем, что возглавит другой клуб и известил об этом руководство. Какой именно клуб возглавит Талалаев, пока неизвестно, СМИ сообщают о вариантах с «Ахматом», «Уралом» и «Арсеналом».

«Крыльями» пока будут руководить Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус. Команда будет готовиться к новому сезону в ФНЛ по прежнему графику — на базе «Кратово» в Раменском.