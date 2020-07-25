Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась фотографией с прогулки по Москве.

Спортсменка выложила в «Инстаграме» несколько фотографий с собакой породы корги в маленькой мексиканской шляпе.

«Очень важный пост! Пёсель в сомбреро!», — подписала фотографии спортсменка.

Напомним, сейчас Евгения Медведева вынужденно готовится к новому сезону в Москве, поскольку не может вылететь в Канаду из-за закрытых границ и возобновить тренировки на базе «Крикет Клаб» у Брайана Орсера. Сейчас фигуристка тренируется на катке московской СШОР ЦСКА имени Жука, в подготовке к сезону ей помогают тренеры Елена Буянова и Татьяна Тарасова. По словам Тарасовой, Медведева уже восстановила все элементы и занимается оттачиванием программ для нового сезона.