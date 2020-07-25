Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе клуба в Кубке России.

Слова Медведева цитирует портал Sport24. Медведев отметил, что такая вещь, как «золотой дубль», случается нечасто, тем более у «Зенита». Гендиректор отметил, что игра с «Химками» получилась непростой, соперник «Зенита» играл строго и самоотверженно.

«Кто-то может сказать, что команду ФНЛ нужно обыгрывать с крупным счетом, но это кубок», — отметил Медведев, добавив, что у «Зенита» было гораздо больше моментов в матче.

«Возможный уход Ивановича и приход Ловрена? Состав нашей команды на следующий сезон не комментирую. Дайте отпраздновать, потом будем обсуждать», — заключил Медведев.

Напомним, «Зенит» победил «Химки» со счетом 1:0, единственный мяч во встрече забил Артем Дзюба.