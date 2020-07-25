Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу финального матча Кубка России против «Зенита». Слова Юрана приводит портал Sports.ru.

По мнению Юрана, план на игру сработал и «Химкам» немного не хватило для победы. «По первому тайму не сказал бы, чтобы «Зенит» нас превосходил. Во втором тайме ждали шанс, терпели», — сказал Юран, отметив, что «Химки» не уступили «Зениту» в борьбе, самоотдачи и желании.

Юран отметил, что пересмотрел эпизод с пенальти на 82-й минуте, а также послушал комментарий арбитра Игоря Федотова. «Ребята обращались посмотреть ВАР. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов – не игрок, не тренер, наверное, он разбирается», – сказал Юран.

Напомним, единственный гол в этом матче с пенальти забил Артем Дзюба.