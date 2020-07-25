Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о финале Кубка России по футболу, в котором встретились «Зенит» и «Химки».

Слова Губерниева цитирует портал «Чемпионат». Комментатор отметил, что в лице «Зенита» он не увидел гранда в этом финале. «В концовке питерцы еле отскочили. Не сумели забить с игры, забили со справедливого пенальти. Выиграть золотой дубль — круто, но это «Зенит» для внутреннего пользования», — отметил Губерниев, подчеркнув, что за «Зенит» в еврокубках он будет переживать осенью и команде нужно встрепенуться.

По словам Губерниева, за «Химки» и Юрана он очень рад, ведь команда показала, что для нее нет авторитетов. Как считает эксперт, в нынешнем составе команда созрела для выступления в премьер-лиге, пускай и имеет скромный бюджет.

Напомним, «Зенит» выиграл со счетом 1:0, пенальти реализовал Артем Дзюба.