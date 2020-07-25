Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего капитана команды Бранислава Ивановича.

Слова тренера цитирует портал «Чемпионат». «Что касается Ивановича, пока не могу сказать, был ли это его последний матч за „Зенит“, — сказал Семак, отметив, что официальная информация от клуба поступит через несколько дней.

По сообщениям СМИ, Бранислав Иванович не согласился на понижение зарплаты при подписании нового контракта, поэтому команда не будет продлевать контракт с капитаном. Футболист покинет команду в статусе свободного агента. Партнер Ивановича по игре в центре защиты Ярослав Ракицкий в своем «Инстаграме» уже попрощался с сербским защитником и поблагодарил его за совместную работу.

Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году и успел дважды взять золотые медали чемпионата России, а также выиграть кубок страны.