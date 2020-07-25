Футбольный агент Александр Маньяков подтвердил информацию о переходе защитника «Зенита» Игоря Смольникова в «Краснодар».

В интервью «Спорт-Экспресс» Маньяков сообщил, что «Зенит» предлагал Смольникову продлить контракт по схеме 1+1, а футболист настаивал на двухлетнем контракте с возможностью продления на год. У Смольникова было желание остаться в «Зените», однако «Краснодар» предложил подписать контракт по схеме 2+1.

«Со своей стороны могу заявить, что Смольникову это решение далось очень непросто. Очень! Об этом знают все его близкие, люди в «Зените», — сказал Маньяков, отметив, что дело не в финансовых условиях, а в сроке контракта.

Напомним, Игорь Смольников перешел в «Зенит» в 2013 году из «Краснодара». Сейчас защитнику 31 год.