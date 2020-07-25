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  • 00:55,  26 июля 2020
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Фигурное катание
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Стало известно, под какую музыку будут кататься Павлюченко и Ходыкин в новом сезоне

Дарья Павлюченко. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Дарья Павлюченко. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, определились с музыкальным сопровождением для короткой и произвольной программы сезона-2020/21.

Об этом сообщил тренер пары Сергей Росляков, который и выступил постановщиком программ. По словам Рослякова в интервью РИА Новости, программы очень отличаются по стилистике, поскольку пара пробовала найти образы, которые ей не специфичны.

«Короткая: Benny Goodman – Sing, Sing, Sing. Классическая версия безо всяких обработок. Произвольная: Gregory Lemarchal – S.O.S. D’un Terrien En Detresse», — рассказал Росляков.

В прошлом сезоне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин стали серебряными призерами двух этапов серии Гран-при, а также бронзовыми призерами чемпионата России в Красноярске и чемпионата Европы в Граце, Австрия.

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