Стало известно, под какую музыку будут кататься Павлюченко и Ходыкин в новом сезоне

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, определились с музыкальным сопровождением для короткой и произвольной программы сезона-2020/21.

Об этом сообщил тренер пары Сергей Росляков, который и выступил постановщиком программ. По словам Рослякова в интервью РИА Новости, программы очень отличаются по стилистике, поскольку пара пробовала найти образы, которые ей не специфичны.

«Короткая: Benny Goodman – Sing, Sing, Sing. Классическая версия безо всяких обработок. Произвольная: Gregory Lemarchal – S.O.S. D’un Terrien En Detresse», — рассказал Росляков.