Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на комментарий о том, что «Зениту» придется сильно поменять игру для того, чтобы успешно выступать в Лиге чемпионов.

В интервью «Матч ТВ» после победы в финале Кубка России Семак подчеркнул, что его команде нужно прибавлять во всем.

«Наши команды очень редко выходят из группы. Это показатель уровня футбола в нашей стране. Так что результат прост и понятен. А прибавлять надо в каждом компоненте», — сказал Семак, добавив, что внутренняя арена — это одно дело, а другое дело — Лига чемпионов.

Напомним, «Зенит» в прошлом сезоне занял четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Лион», «РБ Лейпциг» и «Бенфику» и лишившись даже выхода в Лигу Европы.