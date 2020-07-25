Петербургский «Зенит» начнет подготовку к сезону-2020/21 с 1 августа. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Слова специалиста приводит агентство ТАСС.

«Первая группа игроков соберется 30 июля, вторая — 31 июля. Мы проведем обследование, и с 1 августа все вместе будем заниматься и готовиться к первому матчу», — сказал Семак.

Напомним, сегодня, 25 июля, «Зенит» победил в финале Кубка России подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арене», единственный мяч в игре забил Артем Дзюба с пенальти.

Сезон-2020/21 стартует 7 августа матчем за Суперкубок России. «Зенит» в этом матче сыграет против «Локомотива», команда Сергея Семака оформила золотой дубль в сезоне-2019/20, поэтому разыграет трофей в матче против клуба, занявшего второе место в турнирной таблице РПЛ.