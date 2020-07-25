Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что администрация региона собирается возродить футбольный клуб «Амкар».

Сегодня, 25 июля, Российский Футбольный Союз подписал соглашение о развитии футболу с шестью регионами, в число которых вошел и Пермский край. Махонин отметил, что этот договор позволит продолжить развитие детского спорта в крае.

Губернатор сообщил, что недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. «На первом этапе им сможет пользоваться академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги», — сообщил Махонин, чьи слова приводит официальный сайт правительства Пермского края.

По мнению Махонина, возродить клуб реально за два года, при этом ФК «Звезда» продолжит существование, и оба клуба смогут получать краевую поддержку.

Напомним, ФК «Амкар» прекратил существование в 2018 году.