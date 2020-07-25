Победа «Зенита» в Кубке России, почти состоявшийся переход Смольникова и намерения возродить «Амкар»: это и многое другое в дайджесте главных новостей дня от Nevasport:

«Зенит» выиграл Кубок России благодаря голу Дзюбы с пенальти и оформил «золотой дубль»

Петербургский «Зенит» стал победителем Кубка России в сезоне-2019/20, выиграв финальный матч против подмосковных «Химок». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. В первом тайме команды остались без забитых мячей, во второй тайме судьбу игры решил гол Артема Дзюбы с пенальти.

Агент Смольникова подтвердил переход защитника из «Зенита» в «Краснодар»

Футбольный агент Александр Маньяков подтвердил информацию о переходе защитника «Зенита» Игоря Смольникова в «Краснодар». В интервью «Спорт-Экспресс» Маньяков сообщил, что «Зенит» предлагал Смольникову продлить контракт по схеме 1+1, а футболист настаивал на двухлетнем контракте с возможностью продления на год. У Смольникова было желание остаться в «Зените», однако «Краснодар» предложил подписать контракт по схеме 2+1.

В Пермском крае намерены возродить футбольный клуб «Амкар» за два года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что администрация региона собирается возродить футбольный клуб «Амкар». Сегодня, 25 июля, Российский Футбольный Союз подписал соглашение о развитии футболу с шестью регионами, в число которых вошел и Пермский край. Махонин отметил, что этот договор позволит продолжить развитие детского спорта в крае, а через два года возродить и «Амкар».

Олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым

Тело олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого найдено в Подмосковье. Ранее спасатели и волонтеры «Лиза Алерт» проводили поисковую операцию бывшего спортсмена. Ранее сын 82-летненно Иваницкого заявил о том, что его отец пропал в среду, 22 июля, в Рузском районе Московской области. Бывший борец ушел в лес за грибами и не вернулся.

«Динамо» сыграет в Лиге Европы благодаря победе «Зенита» в Кубке России

Московской «Динамо» получило путевку в квалификацию Лиги Европы в сезоне-2020/21 благодаря победе петербургского «Зенита» в Кубке России. Победа в Кубке России дает право на выступления в Лиге Европы, однако если выигравшая команда уже обеспечила себе место в еврокубках, то право переходит к команде, которая заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Этим клубом и стал «Динамо». Впервые с 2015-го года «Динамо» сыграет на европейской арене, тогда команда также выступала в Лиге Европы.