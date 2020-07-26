Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков вошел в символическую сборную худших чемпионов английской премьер-лиги по версии издания The Sun.

В сборной много футболистов, знакомых российским болельщикам по игре в РПЛ.

Состав команды худших чемпионов АПЛ по версии The Sun выглядит следующим образом:

В воротах — румынский экс-голкипер «Манчестер Сити» Костел Пантилимон. В центре защиты — бывший защитник «Шинника» Игорь Степанов. В АПЛ латвиец брал трофей в составе «Арсенала». В паре с ним еще один экс-канонир Паскаль Сиган. Слева в защите — голландец Александр Бюттнер, ставший чемпионом с «Манчестер Юнайтед». В России он выступал за «Динамо». Справа — португалец Жозе Босингва, становившийся чемпионом с «Челси».

Полузащита, Юрий Жирков, Джек Родвелл, который был чемпионом в «МанСити», Даррон Гибсон, который брал трофей в «МЮ», и Хуан Куадрадо, выигрывавший в «Челси».

Нападение: экс-форвард «Зенита» Матеи Кежмана, который стал чемпионом Англии в составе «Челси», и бывший нападающий «Арсенала» Жереми Альядьер.

Напомним, Жирков стал чемпионом Англии в составе лондонского «Челси» в сезоне-2009/10.