Бывший защитник донецкого «Шахтера» Рэзван Рац поделился мнением о назначении экс-главного тренера команды Мирчи Луческу в киевское «Динамо».

По словам Раца, он был очень удивлен, и первый вопрос, который он задал Мистеру, правда ли это или слухи.

«Я однажды сказал, что «Шахтер» – вот здесь, в моем ДНК, что «Шахтер» – это часть меня. Я слишком предан «Шахтеру», чтобы понять это решение», – сказал румынский защитник, слова которого приводит Footballua.tv.

Ранее стало известно, что Мирча Луческу стал главным тренером киевского «Динамо». Румынский специалист подписал контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год. Специалист наиболее известен по работе в «Шахтере», который является принципиальным соперником киевского «Динамо». Румынский тренер проработал в донецком клубе 12 лет — с 2004 по 2016 год.