Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего комплектования команды летом.

По словам Семака, у целой группы игроков «Зенита» заканчиваются контракты.

«Меняется лимит на легионеров. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом», – сказал Семак, слова которого приводит «Зенит ТВ».

Отметим, соглашения с «Зенитом» подходят к концу у Михаила Кержакова, Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова, Олега Шатова, Далера Кузяева и Артема Дзюбы.

Со следующего сезона в российской премьер-лиге будет действовать лимит по схеме «8+17». Ранее был предусмотрен формат «6+5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранных игроков.