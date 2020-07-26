Согласно официальной статистике на воскресенье, 26 июля, в России зафиксированы 5 765 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 812 485, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 3 110 россиян, всего по выздоровлению выписаны 600 250 пациентов. 13 269 человек скончались, из них 77 — за предыдущие 24 часа.

На сегодня у 198 966 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 683 новых случая. Всего 237 947 жителей столицы заражен коронавирусом. В Московской области зафиксированы 144 новых пациента, общее число зараженных — 62 753. В Санкт-Петербурге установлены 175 новых случаев (всего — 30 635).