Чеченский боец с шведским гражданством Хамзат Чимаев заявил о готовности драться за пояс сразу в двух дивизионах.

По словам Чимаева, он готов драться за титул в 84 и 77 кг.

«Я могу их обоих размазать. Проблем нет. Я готов. Я не думаю, что есть проблемы с характером, волей, силой и выносливостью. У меня все лучше, чем у них. Я видел их бои. Исраэль… Что он поделает, как он со мной будет бороться? Я готов ко всем соперникам», — сказал Чимаев, слова которого приводит UFC Russia.

Боец добавил, он пришел, чтобы по-быстрому забрать этот пояс и быть чемпионом.

Напомним, Чимаев одолел англичанина Риса МакКи. Поединок был остановлен в середине первого раунда после непрерывных ударов от Чимаева.

После этой победы боец установил уникальное достижение в UFC: он одержал две победы в рамках промоушена с перерывом всего лишь в десять дней. При этом первый его бой был дебютным, а поединки проходили в разных весовых категориях.