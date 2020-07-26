Врач сборной Украины и «Металлиста-1925» Антон Худаев умер от коронавируса на 49-м году жизни.

«Антон Евгеньевич заболел коронавирусом, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доктору. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца», – гласит сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Отметим, Худаев работал врачом в «Металлисте» более 20 лет, в сборной Украины – с 2016 года.

Согласно официальной статистике на воскресенье, 26 июля, в России зафиксированы 5 765 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 812 485, сообщает Стопкоронавирус.рф.