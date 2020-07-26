«Зенит» покажет всем желающим призы за победу в РПЛ и Кубке России

Петербургский «Зенит» выставит для всеобщего обозрения трофеи за победу в российской премьер-лиге и Кубке России.
Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, кубки покажут 26 июля в фирменном клубном магазине на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Посмотреть на них смогут все желающие.
«Зенит» по итогам сезона оформил золотой дубль. Ранее подобное достижение покорилось команде из Петербурга в 2010 году.
Отметим, петербургский клуб встретится с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Согласно регламенту, в игре за Суперкубок России оппонентом «Зенита» станет клуб, занявший второе место в чемпионате России.
Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене» и откроет сезон-2020/21 в РПЛ.
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