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  • 12:48,  26 июля 2020
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«Зенит» покажет всем желающим призы за победу в РПЛ и Кубке России

&#171;Зенит&#187; покажет всем желающим призы за победу в РПЛ и Кубке России
Белый комплект формы "Зенита". Фото: официальный твиттер команды

Петербургский «Зенит» выставит для всеобщего обозрения трофеи за победу в российской премьер-лиге и Кубке России.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, кубки покажут 26 июля в фирменном клубном магазине на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Посмотреть на них смогут все желающие.

«Зенит» по итогам сезона оформил золотой дубль. Ранее подобное достижение покорилось команде из Петербурга в 2010 году.

Отметим, петербургский клуб встретится с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Согласно регламенту, в игре за Суперкубок России оппонентом «Зенита» станет клуб, занявший второе место в чемпионате России.

Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене» и откроет сезон-2020/21 в РПЛ.

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