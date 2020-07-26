«Зенит» покажет всем желающим призы за победу в РПЛ и Кубке России

Петербургский «Зенит» выставит для всеобщего обозрения трофеи за победу в российской премьер-лиге и Кубке России.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, кубки покажут 26 июля в фирменном клубном магазине на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Посмотреть на них смогут все желающие.

«Зенит» по итогам сезона оформил золотой дубль. Ранее подобное достижение покорилось команде из Петербурга в 2010 году.

Отметим, петербургский клуб встретится с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Согласно регламенту, в игре за Суперкубок России оппонентом «Зенита» станет клуб, занявший второе место в чемпионате России.