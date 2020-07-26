Английский форвард «Борнмута» Каллум Уилсон покинет команду, если она не сможет остаться в Премьер-лиге.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, «Борнмут» не будет в состоянии позволить себе платить форварду 110 тысяч фунтов в неделю, играя при этом в Чемпионшипе. Отмечается, в Уилсоне заинтересован «Тоттенхэм», который готов предложить за 28-летнего футболиста десять миллионов фунтов и сделать его партнером Харри Кейна по атаке.

В нынешнем сезоне Каллум Уилсон провел в составе «Борнмута» 38 поединков во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Чтобы избежать вылета, «Борнмуту» нужно победить «Эвертон» в заключительном туре и надеяться на поражения «Астон Виллы» от «Вест Хэма» и «Уотфорда» от «Арсенала».