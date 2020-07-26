Петербургский «Зенит» объявил, что больше не будет заключать контракты с новыми баскетболистами в летнее трансферное окно.

По словам генерального директора «Зенита» Александра Церковного, текущий ростер является окончательным.

В межсезонье-2020 петербургскую команду пополнили защитники Кевин Пангос («Барселона»), Билли Бэрон («Црвена Звезда»), Кей Си Риверс («Жальгирис»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань») и Денис Захаров («Енисей»), форварды Алекс Пойтресс («Галатасарай») и Игорь Вольхин («Химки»), а также центровой Артурас Гудайтис («Олимпия Милан»). В свою очередь, клуб покинули защитники Эндрю Альбиси (ушел в «Гран-Канарию»), Антон Понкрашов и Алекс Рэнфро («Сан-Пабло Бургос»), форварды Тим Абромайтис («Уникаха») и Сергей Балашов, центровой Колтон Айверсон.