Бразильский боец UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум после победы над Александром Густафссоном на турнире UFC on ESPN 14 в своем последнем бою в промоушене заявил, что хочет провести еще один поединок против россиянина Федора Емельяненко.

«Да, я на 100% хочу провести бой с Федором. Я его очень уважаю и хочу дать ему возможность провести со мной еще один бой. Это история, и спустя 10 лет (после их первого боя) все хотят увидеть этот поединок. Не знаю, где, но я точно хочу провести еще один бой с Федором. Я его очень уважаю. Для меня он все еще лучший в мире», — сказал Вердум на пресс-конференции после победы над Густафссоном.

Отметим, швед Александр Густафссон возобновил карьеру и в дебютном поединке в тяжелом весе проиграл Фабрисио Вердуму приемом рычаг локтя в первом раунде.

Напомним, в 2010 году на турнире Strikeforce в Америке Вердум сенсационно победил Емельяненко.