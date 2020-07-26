Генменеджер «Айлендерс»: О Сорокине будем думать в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал ситуацию с вратарем Ильей Сорокиным.

По словам Ламорелло, он не хочет, чтобы переход Сорокина как-то отвлекал команду, так как вратарь недоступен для выступлений в плей-офф, и клуб концентрируется на тех игроках, кто есть сейчас.

«Об Илье мы будем думать в следующем сезоне. Если говорить о его развитии, то мы этим займемся. Но сейчас надо сосредоточиться на подготовке к Кубку Стэнли», – сказал Ламорелло, слова которого приводит The Athletic.