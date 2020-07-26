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  • 17:35,  26 июля 2020
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Хоккей
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Генменеджер «Айлендерс»: О Сорокине будем думать в следующем сезоне

Генменеджер &#171;Айлендерс&#187;: О Сорокине будем думать в следующем сезоне
Илья Сорокин. Фото: Instagram.

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал ситуацию с вратарем Ильей Сорокиным.

По словам Ламорелло, он не хочет, чтобы переход Сорокина как-то отвлекал команду, так как вратарь недоступен для выступлений в плей-офф, и клуб концентрируется на тех игроках, кто есть сейчас.

«Об Илье мы будем думать в следующем сезоне. Если говорить о его развитии, то мы этим займемся. Но сейчас надо сосредоточиться на подготовке к Кубку Стэнли», – сказал Ламорелло, слова которого приводит The Athletic.

Ранее вратарь Сорокин подписал соглашение новичка с «Нью-Йорк Айлендерс», голкипер выступал за ЦСКА с 2014 года. В минувшем сезоне Сорокин отыграл 60 матчей в регулярном сезоне КХЛ, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков.

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