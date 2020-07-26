Бельгийский полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни начал сезон в чемпионате Китая с быстрого хет-трика.

32-летний хавбек оформил хет-трик в матче первого тура против «Далянь Про» за семь минут. «Шаньдун Лунэн» проигрывал 0:1, но затем Феллайни забил на 79-й, 83-й и 86-й минутах. В концовке встречи «Далянь» отыграл один мяч. В составе «Даляня» отличились Соломон Рондон и Даниэльссон.

Отметим, Феллайни выступает за «Шаньдун Лунэн» с 2019 года, куда перешел из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Маруан Феллайни готов помочь бельгийскому «Стандарду» материально, дав в долг три миллиона евро. Именно в этом клубе футболист начинал профессиональную карьеру.

Напомним, в конце марта Феллайни заразился коронавирусом, спустя три недели футболист объявил о выздоровлении.