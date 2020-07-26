Рой Джонс: Если Тайсон не сможет убить быстро, у него возникнут проблемы

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

«Майк реально похож на убийцу. Да, конечно, я видел видео с его тренировок. Он похож на Джорджа Формана, который решил вернуться после десяти лет отсутствия в боксе. Но и я также в хорошей форме. Я взволнован и с нетерпением жду поединка. Конечно, я не собираюсь с ним вступать в размен в первом раунде. Я не дурак. Он все еще сильный лев, но он не гепард. Если он не сможет убить быстро, то у него возникнут проблемы», – сказал Джонс, слова которого приводит BoxingScene.