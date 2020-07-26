Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Егор Коршков возвращается в Континентальную хоккейную лигу.

Как сообщает в своем телеграм-канале Дарья Тубольцева, 24-летнего форварда арендует на один сезон «Локомотив». Сторонам осталось уладить мелкие детали, после чего о сделке объявят официально.

Ранее стало известно, что Егор Коршков не примет участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги, так как не был включен в состав команды, который был опубликован журналистом Крисом Джонстоном. Другой россиянин, Илья Михеев, попал в список из 30 человек. Всего в нем четыре вратаря, десять защитников и 16 нападающих.

Отметим, большую часть нынешнего сезона Коршков провел в АХЛ. В 44 поединках в составе «Торонто Марлис» он набрал 25 (16+9) очков. Также Коршков сыграл один матч в НХЛ и был приглашен тренировочный лагерь «Торонто» в этом месяце.