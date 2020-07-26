Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев заявил, что проведет следующий бой против Демиана Майи.

«Ты – легенда, я тебя уважаю, но извини – ты будешь следующим. Посмотрим, у кого из нас лучшим грэпплинг», – написал Чимаев в своем Twitter.

Ранее Чимаев заявил о готовности драться за пояс сразу в двух дивизионах.

Напомним, Чимаев одолел англичанина Риса МакКи. Поединок был остановлен в середине первого раунда после непрерывных ударов от Чимаева.

После этой победы боец установил уникальное достижение в UFC: он одержал две победы в рамках промоушена с перерывом всего лишь в десять дней. При этом первый его бой был дебютным, а поединки проходили в разных весовых категориях.