В новой игре серии FIFA появится опция, связанная с фолами на атакующих футболистах.
В FIFA 21 у геймеров будет выбор — либо остановить игру после нарушения правил, либо продолжить атаку.
Ранее в сети был опубликован первый геймплейный трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября на платформах PC, PS4 и Xbox One. В данный момент можно оформить предзаказ. Стоимость стандартного издания — 3499 рублей.
Также стало известно, что нападающий французского «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе будет присутствовать на обложке обычного издания игры и на обложке изданий Champions Edition и Ultimate Edition. Об этом заявили в твиттер-аккаунте компании-разработчика игры EA Sports. По информации Sky Sports, в EA долго не могли выбрать между Мбаппе и его партнером по атаке, Неймаром.
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