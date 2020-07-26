В новой игре серии FIFA появится опция, связанная с фолами на атакующих футболистах.

В FIFA 21 у геймеров будет выбор — либо остановить игру после нарушения правил, либо продолжить атаку.

Ранее в сети был опубликован первый геймплейный трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября на платформах PC, PS4 и Xbox One. В данный момент можно оформить предзаказ. Стоимость стандартного издания — 3499 рублей.