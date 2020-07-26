Петербургский музыкант Вячеслав Петкун высказал свое мнение об игре «Зенита».

По словам Петкуна, игра команды не сильно изменилась по ходу сезона. Семак удачно влился в коллектив, хотя ему было непросто. Петкун считает, что этот тренер видит футбол насквозь.

Петкун не понимает футбол, в который играет «Зенит». В атаке вроде бы все просто и хорошо, оборона действует на опыте. Однако Петкун не понимается, как работает полузащита.

«Никак не разберусь. Пока «Зенит» побеждает за счет опыта, класса и высокого роста одного человека. Хочется увидеть что-то более разнообразное», — приводит слова Петкуна Sport 24.

Напомним, «Зенит» оформил золотой дубль: выиграл чемпионат и Кубок России.