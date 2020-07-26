Новичок «Зенита» атакующий защитник Виталий Фридзон дал характеристику всем партнерам по команде.

Как отметил Фридзон, Дмитрий Хвостов — это ум и скорость. Андрей Зубков — сила и юмор. Денис Захаров — молодой и перспективный. Владислав Трушкин — трудолюб. По поводу Кевина Пангоса Фридзон заметил, что никогда с ним не сталкивался, но думает, что это пока нераскрытый талант. Кей Си Ривеср — этой снайпер, Гудайтис — сила, Пойтресс — техничный здоровяк.

«Уилл Томас – опыт и мудрость. Остин Холлинз – физически сильный прыгун. Антон Пушков – весёлый и юморной малый. Игорь Вольхин – резкий и напористый», — цитирует ветерана официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Фридзон является капитаном сборной России.