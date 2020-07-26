Нападающий Александр Кокорин, выступавший в весенней части сезона на правах аренды за «Сочи», проведет встречу с представителями петербургского клуба.

Как отмечает в своем Telegram-канале журналист Вячеслав Короткин, это не значит, что решение будет принято по итогам.

«Кто-то вообще предполагает, что речь о «дружеском обеде», — пишет журналист.

Отмечается, если «Зенит» сделает Кокорину предложение, то всем остальным клубам придется его перебивать.

Соглашение Кокорина с «Зенитом» истекает в конце июля. В прошлом сезоне РПЛ он сыграл десять игр и забил семь мячей.