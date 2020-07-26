«Зенит» объявил о том, что клуб покидает центровой Густаво Айона. 35-летний мексиканец уходит в связи с окончанием срока контракта.

Напомним, что Айон пришел в клуб из Санкт-Петербурга перед началом сезона 2019/20.

В прошлом розыгрыше Евролиги Айон стал лучшим в составе команды по количеству набранным очкам, набирая 12,5 очка в среднем за игру и делая 5,3 подбора. Также Айон вошел в топ-5 по передачам (2,2).

В Единой лиге ВТБ Айон набирал 11,4 очка, делал 6,1 подбора и выполнял три передачи в среднем за игру.