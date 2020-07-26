Ветеран Юрий Жирков, скорее всего, останется в «Зените». Как отмечает Metaratings, фланговый футболист должен продлить контракт, который истекает в конце июля еще на один сезон.

Отмечается, что зарплата игрока составит около миллиона евро в год без учета бонусов. Ранее 36-летнего футболиста предлагали в «Локомотив», а также проходила информация об интересе к Жиркову со стороны «Краснодара».

Жирков пришел в «Зенит» зимой 2015 года, за это время он выиграл в клубе пять трофеев, среди которых дважды победа в чемпионате России и выигрыш Кубка России, а также победа в Суперкубке.