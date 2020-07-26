Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал имя человека, кто будет возглавлять команду в новом сезоне.

«Матвеев будет главным тренером «Урала», — приводит слова Иванова ТАСС.

Ранее Юрий Матвеев с 2018 года работал со второй командой екатеринбуржцев. С июня по декабрь 2011 года Матвеев уже работал главным тренером «Урала».

Напомним, 20 июля «Урал» прекратил сотрудничество с наставником команды Дмитрием Парфёновым. Специалист не сумел вывести «Урал» в домашний финал Кубка России, проиграв в полуфинале «Химкам» со счетом 1:3. Вслед за ним из «Урала» ушли Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

Матвеев исполнял обязанности главного тренера в матче последнего тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).