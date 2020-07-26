Футболисты «Зенита» на следующий день победы в Кубке России отправились в краткосрочный отпуск. В следующий раз «Зенит» соберется в последний день июля.

Как отмечает пресс-служба клуба, команда Сергея Семака в следующий раз соберется на базе клуба в тренировочном центре в Удельном парке 31 июля. «Зенит» начнет подготовку к матчу на Суперкубок России.

Встреча за Суперкубок состоится 7 августа на «ВЭБ Арене в Москве. Соперником «Зенита» станет московский «Локомотив», как команда, которая заняла второе место в чемпионате России.

«Зенит» в прошлом сезоне оформил золотой дубль, взяв Кубок России и чемпионат страны.