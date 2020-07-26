Информация о будущем полузащитника Далера Кузяева станет известна где-то через неделю. Напомним, контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается 31 июля.

Как рассказал отец 27-летнего воспитанника петербургского футбола, в данный момент ему сказать нечего.

«Пока нет комментариев. Они будут где-то через неделю», – приводит слова отца игрока Адьяма Кузяева издание «Спорт День за Днем».

Ранее проходила информация, что Кузяев может продолжить карьеру в Европе. Также на него претендовало московское «Динамо».

Напомним, что Кузяев перебрался в «Зенит» летом 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и получил семь желтых карточек.